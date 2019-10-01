2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan, 2016'da ise sarı-lacivertlilerden ayrılan Luis Nani, MLS'te tarihe geçti.

Futbola başladığı kulüp olan Sporting'ten Şubat 2019'da ayrılarak ABD'nin yolunu tutan ve Orlando City'ye transfer olan Nani, gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı.

Sporx'te yer alan habere göre Portekizli yıldız, Orlando City'de aynı sezonda çift hanelerde gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu.

Orlando City formasıyla bu sezon 12 gol atan Nani, Cincinatti maçında da asist sayısını 10'a yükseltti.

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.