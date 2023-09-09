Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Basketbol Diğer Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı - Basketbol Haberleri

        Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı

        Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Luigi Datome, emekliye ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datome basketbol kariyerini noktaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası'nın 7'ncilik maçında İtalya ile Slovenya karşılaştı.

        Slovenya'nın 89-85 galip ayrılarak organizasyonu 7. sırada tamamladığı maçın son bölümlerinde oyundan alınan Datome, taraftarlar ve sahadaki basketbolcular tarafından alkış eşliğinde kariyerini noktaladı.

        FIBA Dünya Kupası'nın ardından emekliye ayrılacağını önceden duyuran 35 yaşındaki oyuncu, 2015-20 sezonları arasında Fenerbahçe'de de oynamıştı.

        2017'de Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Datome, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Detroit Pistons ve Boston Celtics'te de forma giymişti. İtalyan oyuncu, üçer kez Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, İtalya Ligi, iki kez İtalya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Habertürk Anasayfa