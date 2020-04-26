Lugano'nun olay Aziz Yıldırım anısı

"EŞCİNSEL BİR TAKIM ARKADAŞIM VARDI"

"Bir dönem eşcinsel bir takım arkadaşım oldu. Başlangıçta bu çok tartışılan bir konuydu ancak önemli olan ne kadar verilimli, ne kadar iyi bir insan olduğun ve işini iyi yapıp, kimseye zarar vermediğin. Gerisi önemli değil."