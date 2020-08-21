Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix'in orjinal yapımlarından Lucifer dizisinin 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Lucifer, 5. sezonu ile ekranlara veda edeceği açıklanmış ancak sonrasında 6. sezonun da olacağı duyurulmuştu. Peki Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte Lucifer 5. sezon fragmanı...

21.08.2020 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Lucifer 5. sezon fragmanı

Lucifer 5. sezon fragmanı diziseverler için yayınlandı. Lucifer, 5. yeni sezonda ilk etapta 8 bölüm olarak yayınlanacak. Peki Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte Lucifer 5. sezon fragmanı...

LUCİFER 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lucifer'ın 5. sezonu 21 Ağustos'ta Netflix'te olacak. 16 bölümden oluşan 5. sezonu iki parça halinde yayınlanacak. Dizinin sekiz bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos’ta izleyici ile buluşacak. Sezonun ikinci kısmı ise ileri bir tarihte yayınlanacak.

LUCIFER 4. SEZONDA NELER OLDU?

Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer’a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer’ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda’dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve zaman tanıdı dedektife. Chloe içinde kolay olmayan bu süreçe yani 4.sezonda Luci’yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi.

Eve dizide Lucifer’ın ilk sevgilisi, bizim Adem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Havva aslında. Yani insanlığın başlamasına sebep olan ilk anne. Dizide güzel aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer’ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe’den bulamayınca Eve’nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Luci Eve’den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi bakın nerede bulundu!
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi bakın nerede bulundu!
İnanılmaz! Köpek balığının sırtına bindi
İnanılmaz! Köpek balığının sırtına bindi
YouTuber Enes Batur lüks arabasıyla dikkat çekti
YouTuber Enes Batur lüks arabasıyla dikkat çekti
Bu görüntüler olay olmuştu... Çin'den açıklama geldi!
Bu görüntüler olay olmuştu... Çin'den açıklama geldi!
Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Osmaniye'de sokak düğünleri yasaklandı
Osmaniye'de sokak düğünleri yasaklandı
İzmir'de korkutan orman yangını!
İzmir'de korkutan orman yangını!
Kovid-19 teşhisi konulan 16 kişilik aile, yaşadıklarını unutamıyor
Kovid-19 teşhisi konulan 16 kişilik aile, yaşadıklarını unutamıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X