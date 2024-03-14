Lucienne Renaudin-Vary CSO Ada Ankara'da

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CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI- ÇOCUK KONSERLERİ

18 MART-13:30 / 19 MART 10:30 ve 13:30 / 20 MART-10:30 ve 13:30 / 21 MART-10:30 ve 13:30 / 22 MART-20:00-TARİHİ SALON

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, çocuklara özel ‘Fonikler Köyü’ konseri ile 18, 19, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da minik sanatseverler ile buluşacak. Sadece çalgı çalanların yaşadığı hayali Fonikler Köyü’nün hikayesini anlatan eserin metin yazarı ve bestecisi Tolga Taviş, orkestrayı yönetirken bir yandan da anlatıcılık görevini üstleniyor.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI ‘TRIO SERENE ODA MÜZİĞİ KONSERİ’

18 MART- 20:00- BANKKART MAVİ SALON

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ‘Trio Serene Oda Müziği Konseri’nde Yunus Asilkan Çelik keman, Sinem Karasu viyolonsel ve Gülce Sevgen piyano seslendirecek. Program, müzik dünyasının ünlü bestecilerinden Ludwig van Beethoven'ın ‘Trio Op. 1 No.3’ eseriyle başlayıp, Gabriel Faure'in etkileyici eseri ‘Cantique de J. Racine’ ile devam edecek. 18 Mart Pazartesi saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleşecek konserin son bölümünde ise Robert Schumann'ın ‘Fantasiestücke Op. 88’ eseri seslendirilecek.

ANKARA DEVLET HALK MÜZİĞİ KOROSU- YİĞİTLER KALESİ ÇANAKKALE

18 MART-21:00-TARİHİ SALON

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Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu yiğit kahramanlarımızın ve şehitlerimizin şerefli anısına, şef Necmi Kıran yönetiminde ‘Yiğitler Kalesi Çanakkale’ konseriyle sahnede olacak. Konserde Ankara Devlet Halk Müziği Korosu’nun değerli solistleri Mihriban Akkuş, Hasan Öztürk, Güner Kızılkaya, Senem Gül, Yıldız Çam Özdemir, Nilgün Kızılcı 18 Mart Pazartesi saat 21:00'de Tarihi Salon’da dinleyiciyle buluşacak.

ORQUESTA ROMANTICA MILONGUERA KONSERİ

19 MART-21:00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Klasik ama zamansız parçalara yeni düzenlemeler ve romantik dokunuşlarla hayat veren Orquesta Romantica Milanguera ilk defa CSO Ada Ankara’da sahne alacak. Kadınlar ve erkeklerden oluşan orkestra, kadın ile erkek arasındaki dengeyi ve Arjantin'de tangonun altın çağını sembolize eden müzikal bir deneyim sunacak. 10 kişilik orkestra ve dünyanın en iyi tango dansçılarından oluşan 7 çiftin yer alacağı bu etkinliğe özel, oyuncu ve şarkıcı Ali Pınar da sahnede solist olarak yer alacak. Orquesta Romantica Milanguera 19 Mart Salı saat 21:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da seyirciyle buluşacak.

AKIN SEVGÖR ‘REVERIES’

20 MART-21:00- BANKKART MAVİ SALON

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Akın Sevgör’ün 2021 yılından beri aralıklarla yaptığı pastoral çalışmaları içeren, ocak ayında Tantana Records etiketiyle yayınlanan yeni albümü ‘Reveries’ ilk kez canlı olarak dinleyicilerle buluşacak. 20 Mart Çarşamba saat 21:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleşecek etkinlikte Akın Sevgör piyano ve elektroniklerle, Çağlar Haznedaroğlu kemanla, Evrim Güvemli klarnetle, Serkan Altınok obua ve İlayda Ürkmez ise fagotla performans sergileyecekler.

ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT

21 MART- 21:00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON

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Orkestra Akademik Başkent, şef Ana Albero yönetiminde yeni neslin en heyecan verici trompet sanatçılarından Lucienne Renaudin-Vary ile birlikte sahne alacak. 21 Mart Perşembe saat 21:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleşecek konserde, G. Beliczay'ın ‘Yaylı Sazlar Serenadı’, J.B.G. Neruda'nın ‘Trompet Konçertosu’ ve A. Dvorak'ın ‘Annemin Öğrettiği Şarkılar’, ‘Gökyüzüne Bakarken’, ‘İyi Geceler’ isimli eserleri seslendirilecek.

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GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ ‘YUNUS EMRE İLAHİLERİ’

21 MART-21:00-BANKKART MAVİ SALON

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Gel Gör Beni Aşk Neyledi ‘Yunus Emre İlahileri’ konserinde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi Suat Kılıç solist olarak yer alırken, programa müzisyen Haluk Derinöz de sunumu ve şiirleriyle eşlik edecek. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sazlarının katılımıyla gerçekleşecek konser 21 Mart Perşembe saat 21:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU – NEVRUZ KONSERİ

21 MART-21:00-TARİHİ SALON

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Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, sanat yönetmeni Cem Gürdal şefliğinde, baharın ve yeni yılın müjdecisi ‘Nevruz’ başlığıyla 21 Mart Perşembe saat 21:00’de Tarihi Salon’da dinleyicilerle buluşacak. Topluluk, engin Türk coğrafyasının güzelliklerini müzik ve danslarla seyirciye sunacak.

SONGS FOR LOVE

22 MART-21:00- BANKKART MAVİ SALON

Londra West End müzikallerinden oldukça zor eserler, ‘Songs for Love’ dinletisinde, ödüllü sanatçı koloratur mezzosoprano Simay Yılmaz ile tenor Aykut Yılmaz aracılığıyla dinleyicinin beğenisine sunulacak. Sanatçılara piyanist Senay Yılmaz eşlik edecek. ‘Songs For Love’ 22 Mart Cuma saat 21:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da müzikseverler ile buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN RESİM ATÖLYESİ

23 MART- 13:00 / 17:00- FUAYE

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Çocuklar İçin Resim Atölyesi, Sebahat Ürün yönetiminde 23 Mart Cumartesi günü CSO Ada Ankara Fuaye alanında gerçekleşecek. Atölyenin ilk seansı saat 13:00'te 7-9 yaş grubu çocuklar için, ikinci seansı ise saat 15:00'te 10-12 yaş grubu çocuklar için düzenlenecek. Çocukların hayal dünyalarını resim yaparak ifade etmelerini sağlayan, beceri ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik olan resim atölyesinde her seans için kontenjan 15 kişi ile sınırlı olacak.

BAŞKENT ODA ORKESTRASI 60. YIL KONSERLERİ

23 MART – 20:30- TARİHİ SALON

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Başkent Oda Orkestrası, kuruluşunun 60. yıl kutlamaları kapsamında 23 Mart Cumartesi akşamı ikinci kez CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da müzikseverlerle buluşuyor. Konuk Orkestra Şefi, Prof. Dr. Ozan Tunca’nın yöneteceği konserde, ilk olarak J. S. Bach’ın 3 numaralı orkestra süitinin ‘Air’ bölümü seslendirilecek. Konser, soprano Başak Tatar’ın seslendireceği G.B. Pergolesı’nin ‘Stabat Mater’ başlıklı eserinin ‘Vidit Suum Dulcem Natum’ aryası ve viyola sanatçısı Arcan İsenkul’un seslendireceği, N. Paganını’nin ‘Sonata Per La Grand Viola’ başlıklı eseri ile devam edecek. Soprano Başak Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası trompet grup şefi Cem Sevgi G. F. Handel’in ‘Samson Operası’ndan ‘Let The Bright Seraphim’ ve ‘Amadigi Di Gaula Operası’ndan ‘Destero Dall'empia Dite’ aryalarını birlikte seslendirecek.

Başkent Oda Orkestrası son olarak F. Mendelssohn-Bartholdy’nin 13 yaşında yaylı çalgılar orkestrası için bestelediği, ‘10 numaralı Oda Senfonisi’ni Ankara seyircisinin beğenisine sunacak.

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AN EPIC SYMPHONY & GÖKHAN TÜRKMEN

23 MART – 21:00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON

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Ülkemizin değerli sanatçılarından Gökhan Türkmen, ‘An Epic Symphony’ projesiyle 23 Mart Cumartesi saat 21:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahnede olacak. Gökhan Türkmen, Özgür Sevinç yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde ilk kez sahneye çıkacak.

AN EPIC SYMPHONY & AHMET KAYA- MEHMET ERDEM

24 MART – 21:00- ZİRAAT BANKASI ANA SALON

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Ahmet Kaya şarkılarını Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde seslendirecek olan Mehmet Erdem, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. An Epic Symphony & Ahmet Kaya- Mehmet Erdem konseri 24 Mart Pazar saat 21:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da Ankaralı müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

PETROS KLAMPANIS ‘TORA COLLECTIVE’

24 MART-21:00- BANKKART MAVİ SALON

Petros Klampanis ‘Tora Collective’i ilk kez 24 Mart Pazar saat 21:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da Türk seyircisine sunacak. Tora Collective'in büyülü serüveni, Petros Klampanis'in kontrbasıyla Antik Yunan düşünce dünyasının mistik derinliklerine açılan bir pencere sunacak. Udun antik tonları, geleneksel Yunan vokali ve caz piyanosunun eşsiz kontrastı, Türkiye ve Yunanistan'ı ortak melodilerde buluşturarak, izleyiciyi Ege'ye doğru bir yolculuğa davet ediyor.