DHA

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf´da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman´ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.

Kenan Karaman´a A Milli Takımımız'ın teknik direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro´ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.