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        Haberler Objektife Takılanlar Lucas Torreira'ı doğum gününde takım arkadaşları yalnız bırakmadı - Magazin haberleri

        Lucas Torreira'ı arkadaşları yalnız bırakmadı

        Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, 29'uncu yaşını takım arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekânda kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 08:17 Güncelleme: 11.02.2025 - 08:24
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira, 29'uncu yaşına girdi. Torreira'yı takım arkadaşları yalnız bırakmadı ve hep birlikte Ortaköy'deki bir mekânda bir araya geldi.

        Lucas Torreira
        Lucas Torreira

        Futbolcu Kerem Demirbay, Lucas Torreira'nın yeni yaşıyla ilgili; "Çok seviyorum kendisini doğum günü kutlu olsun" dedi. Adana Demirspor maçıyla ilgili sorulan sorulara sadece teşekkür etmekle yetindi.

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        Kerem Demirbay ve eşi Melina Demirbay
        Kerem Demirbay ve eşi Melina Demirbay

        "AMACIMIZ BÜTÜN TAKIM BİR ARADA TOPLANMAK"

        Takımın teknik direktörü Okan Buruk da Lucas Torreira için; "Yeni yaşının her zamankinden yine şampiyonluklarla dolu bir yaş daha olsun. Onu çok seviyoruz, çok değerli bizim için. Amacımız bütün takım bir arada toplanmak. Geçen yıl da Torreira'nın doğum gününde toplanmıştık" diyerek içeri girdi.

        Okan Buruk
        Okan Buruk

        "YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİK"

        Futbolcu Ahmet Kutucu; "Hepimiz mutluyuz Lucas ağabeyi yalnız bırakmak istemedik, güzel bir gece olsun" dedi. Perşembe günü olacak maç için ise "İnşallah 3 puan da oradan alırız" dedi.

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        Ahmet Kutucu ve sevgilisi
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