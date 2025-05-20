Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı yeniden takibe aldı

Ünlü futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz yıl ilişkilerine ikinci bir şans vermiş ve evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulmuştu. Ancak ikili kısa bir süre sonra yollarını tamamen ayırdı. Ancak ikiliyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Lucas Torreira, ayrılık sonrası Fransız tasarımcı Essin Baris ile görüntülenmişti. Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğu sonrası düzenlenen kutlamalara da Baris ile birlikte katılan Torreira’nın, kutlamalarda sevgilisiyle sergilediği samimi tavırlar gündem olmuştu. İkilinin yakın halleri, "Lucas Torreira ile Essin Baris aşkı şampiyonlukla gün yüzüne çıktı." yorumlarını beraberinde getirmişti.

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Tüm bu gelişmelerin ardından Uruguaylı futbolcu, eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medyadan yeniden takibe alarak şaşırtıcı bir hamle yaptı. Ancak Özkan'ın, Torreira'yı geri takip etmediği görüldü.

Devrim Özkan, ayrılığın ardından verdiği bir röportajda ilişkiyle ilgili dikkat çeken şu sözleri sarf etmişti; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın."