Lucas Torreira'dan kariyer rekoru!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kariyerinde en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 11 gole katkı verdi.
- 1
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira bu sezon savunma katkısının dışında hücuma verdiği katkıyla da ön plana çıkıyor.
- 2
29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerindeki en fazla gole katkı yaptığı yılı yaşıyor.
- 3
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.
-
- 4
Uruguaylı futbolcu ayrıca bu sezon 7 asistlik katkı da sağladı. Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu da yaşayacak.
- 5
2028'e kadar yeni sözleşme imzalanan oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma performansı ile büyük katkı veriyor.