Lucas Torreira: Biz Galatasaray'ız

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.

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"BİZ GALATASARAY'IZ"

Uruguaylı yıldız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Kalbimizle ve büyük bir tutkuyla önemli bir zafer kazandık. Biz Galatasaray'ız" ifadesini kullandı.