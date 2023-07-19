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        Haberler Dünya Lübnan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Lübnan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Lübnan nerede, hangi kıtada yer alır? Lübnan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir?

        Lübnan'ın coğrafi konumu, Akdeniz'in doğu kıyısında yer almasıyla hem deniz yolları hem de kara yolları üzerinde stratejik bir konuma sahip olmasını sağlar. Bu stratejik konum, tarih boyunca ülkenin farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmasına ve çeşitli kültürel etkileşimlere sahne olmasına yol açmıştır. Lübnan, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve Akdeniz kıyılarıyla önemli bir turistik destinasyon olarak da bilinmektedir. Peki, Lübnan nerede? Lübnan hangi kıtada yer almaktadır?

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 17:57
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        Lübnan nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Lübnan, Asya kıtasında Ortadoğu'da yer alan bir ülkedir. Akdeniz'in doğu kıyısında, Suriye'nin batısında ve İsrail'in kuzeyinde konumlanır. Lübnan, Arap Yarımadası'nın bir parçası olmamakla birlikte Orta Doğu bölgesinde yer alır. Coğrafi olarak Doğu Akdeniz'in kıyısında yer aldığı için deniz yolları ve tarih boyunca stratejik bir geçiş noktası olmuştur.

        Lübnan Başkenti

        Lübnan başkenti "Beyrut"tur. Beyrut, aynı zamanda ülkenin en büyük ve en önemli şehri olarak öne çıkar. Ülkenin ekonomik, politik ve kültürel merkezi olan Beyrut, tarih boyunca önemli bir liman şehri olmuş ve Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle ticari ve kültürel etkileşimlere ev sahipliği yapmıştır.

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        Lübnan Bayrağının Anlamı

        Lübnan bayrağının anlamı, ülkenin kimliğini dünyaya göstermek için anlamlı sembollerle tasarlanmıştır. Bayrakta yer alan semboller şunlardır:

        • Kırmızı Şerit: Lübnan bayrağı, yatay olarak iki eşit yatay şeritten oluşur. Üst şerit beyaz renkte, alt şerit ise kırmızı renktedir. Kırmızı renk, ülkenin bağımsızlık mücadelesini ve topraklarını savunmada gösterilen fedakarlığı simgeler.
        • Beyaz Şerit: Bayrağın üst kısmında yer alan beyaz şerit, barışı ve birlik içinde yaşama iradesini temsil eder.
        • Cedrus (Servi) Ağacı: Bayrağın merkezinde, beyaz şeridin üzerinde yer alan bir yeşil cedrus (servi) ağacı sembolü bulunur. Bu sembol, Lübnan'ın zengin doğal güzelliklerini ve milli kimliğini yansıtır. Cedrus ağacı, Lübnan'ın milli sembolüdür ve ülkenin tarihi ve kültürel mirasını temsil eder.
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        Lübnan Nüfusu

        2023 yılı itibarıyla Lübnan nüfusu tahminen yaklaşık 6 milyon civarındadır. Lübnan'ın nüfusu zaman içinde değişkenlik gösterebilir. çünkü ülke, çeşitli iç ve dış faktörlerden etkilenen birçok göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

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        Lübnan, tarihi boyunca farklı kültürlerin etkisinde kalmış ve bu da nüfus yapısının çeşitliliğine katkıda bulunmuştur. Lübnan nüfusunun çoğunluğunu Araplar oluştururken ülkede Ermeni, Maruni, Ortodoks, Dürzî ve diğer etnik ve dini gruplar da yaşamaktadır. Ayrıca Suriye'den gelen göçmenler ve mülteciler de ülkenin nüfusunda önemli bir rol oynamaktadır. Lübnan para birimi ise "Lübnan Lirası"dır. ISO 4217 koduyla "LBP" olarak kısaltılır. Lübnan Lirası, ülkenin resmi para birimidir ve Lübnan'da yasal ödeme aracı olarak kullanılır.

        Lübnan Türkiye Saat Farkı

        Lübnan Türkiye saat farkına Türkiye'nin lehine olacak şekilde belirlenir. Türkiye UTC+3 saat dilimini kullanırken Lübnan UTC+2 saat dilimini kullanır. Bu nedenle Lübnan'ın saat diliminde herhangi bir değişiklik olmadığı dönemlerde saat farkı 1 saat olup, yaz saati uygulaması dönemlerinde 2 saate çıkar.

        Lübnan Şehirleri

        Lübnan şehirlerinden bazıları şunlardır:

        • Beyrut: Lübnan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Beyrut, ülkenin ekonomik, politik ve kültürel merkezidir. Doğu Akdeniz'in kıyısında yer alır ve zengin tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.
        • Tripoli: Lübnan'ın ikinci büyük şehri olan Tripoli, ülkenin kuzeyinde yer alır ve tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapar.
        • Sidon (Saida): Sidon, Beyrut'un güneyinde yer alan bir şehir olup, tarihi limanı ve eski şehir bölgesiyle ünlüdür.
        • Tyre (Sur): Tyre, Beyrut'un güneyinde yer alan bir diğer önemli şehirdir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi kalıntıları ve sahil şeridi ile tanınır.
        • Baalbek: Baalbek, Lübnan'ın doğusunda yer alan bir antik şehirdir. Büyük Roma tapınakları ve tarihi kalıntılarıyla ünlüdür.

        Lübnan, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu nedenle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu şehirler; ülkenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini ziyaretçilere sunar ve turizm açısından önemli bir rol oynar.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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