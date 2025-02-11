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        Haberler Dünya Lübnan'da yeni kurulan hükümet, güven oylaması öncesi toplandı | Dış Haberler

        Lübnan'da yeni kurulan hükümet, güven oylaması öncesi toplandı

        Lübnan'da Nevvaf Selam'ın başbakanlığında yeni kurulan kabine, güven oylaması öncesi hükümet programını görüşmek üzere toplandı. Hükümet programı, Lübnan'ın yeniden inşasını amaçlayan bir dizi reform planının ağırlıklı olduğu bir program olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:05
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        Lübnan'da yeni hükümet, güven oyu öncesi toplandı
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        Lübnan Başbakanlık ofisinde, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin katılımıyla, yeni hükümetin Başbakanı Nevvaf Selam ve bakanlar kurulu üyeleri bir araya geldi.

        Enformasyon Bakanı Paul Markus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Avn, sadece devlete bağlı olduğunu belirterek, uluslararası destekle birlikte bakanlıklarda reform yapılması ve geliştirilmesi talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

        Avn'ın sözlerini aktaran Markus, "Lübnan'ın reformlarla gelişmeli ve sorunlar diyalog yoluyla çözülerek hükümette aksama olmamalı." uyarısında bulundu.

        Lübnan'daki mevcut duruma ilişkin Avn'ın, "Lübnan iflas etmiş bir ülke değildir, iflas etmiş olan yönetimdir. Ülke iflasta ise Lübnan hükümeti ve bakanları çok çalışarak reformlarla ülkedeki durumu düzeltmesi gerekir." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

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        Avn'ın yeni hükümetten "bütçe, belediye başkanlığı, belediye seçimleri, BM Güvenlik Kurulu'nun 1701 sayılı kararının uygulanması ve İsrail'in 18 Şubat'a kadar Lübnan'dan çekilmesi" konularını acilen ele almasını istediği bildirildi.

        Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Maliye Bakanı Yasin Cabir, Kültür Bakanı Gassan Selame, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani ile Sanayi Bakanı Joe İsa el-Huri tarafından oluşturulan komitenin birkaç gün içerisinde hükümet programı oluşturacağı duyuruldu.

        Lübnan'da yeni hükümetin kurulma süreci

        Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

        Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, Selam başkanlığında kurulan yeni kabineyi 8 Şubat'ta onaylamıştı. Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye de Selam'ın başbakanlığında 24 bakandan oluşan kabine üyelerini açıklamıştı.

        Hükümet programının tamamlanmasının ardından, hükümetin göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

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