Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı Mikati, ülkenin güneyine yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi | Dış Haberler

        Lübnan Başbakanı Mikati, ülkenin güneyine yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 17.08.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'e baskı yapılmasını istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Başbakan Necib Mikati, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 10 kişinin ölümüne neden olan saldırısının ardından gerçekleşen görüşmede, ülkenin güneyindeki gelişmeler ele alındı.

        Mikati, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği, ölümlere ve büyük yıkıma neden olan saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

        Lübnan Başbakanı, şiddet sarmalının, istenmeyen sonuçlar doğuracak bir gerilime neden olmasından endişe ettiğini dile getirdi.

        İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ise gerilimin düşürülmesi için diplomatik temaslarını artıracağını vurguladı.

        İsrail savaş uçaklarının bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali'de bir metal fabrikasına düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görseli AA Tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lübnan
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Habertürk Anasayfa