Romen üretici Dacia, ürünü gamına LPG’li versiyonları eklediğini duyurdu. Renault bünyesinde faaliyet gösteren markadan yapılan açıklamada, ECO-G serisi olarak adlandırılan LPG’li versiyonlarının bayilerde yerini aldığını belirtildi.

Bu kapsamda, Sandero’da Stepway versiyonu, Logan MCV ve Lodgy’de Ambiance versiyonu, Duster’da ise Comfort ve Prestige versiyonu ile ECO-G serisi Türkiye’de satışa sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, LPG’li versiyonları ile Logan MCV 88 bin 900 TL, Sandero 91 bin 900 TL, Lodgy 101 bin 900 TL, Duster ise 108 bin 900 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Benzin ve dizel versiyonlara göre daha ekonomik ve çevreci olduğu bildirilen ECO-G serisinin, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25-30 daha uygun kullanım maliyeti sunduğu bilgisi verildi.

Fabrika üretimli olan ECO-G serisi Dacia'larda yer alan LPG sisteminin ise LandiRenzo tarafından üretildiği açıklandı.

'TÜRKİYE OTOGAZ TÜKETİMİNDE AVRUPA LİDERİ'

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Dünyada ve ülkemizde marka ve ürün gamı gelişimini sürdüren Dacia, Türkiye pazarında 2018 yılını 29 bin 918 adetlik satış rakamı ve 4.8 pazar payı ile marka sıralamasında 8’inci sırada tamamladı. Son 10 yıldır LPG’ye sürekli artan talebe cevap vermek üzere, pazarın dinamiklerine paralel olarak üretilen Dacia ECO-G versiyonlarını, Türkiye’de de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi.

Türkiye'nin LPG’li araç parkı büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olduğunu, otogaz tüketiminde ise Avrupa lideri ve dünya ikincisi konumunda yer aldığını kaydeden Çağdaş, "Türkiye binek otomobil parkındaki LPG’li araç payı bugün yüzde 38 oranında. ECO-G versiyonlarının, Dacia markasının pazardaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.