Lourency, kulübün sosyal medya hesaplarına yer alan açıklamasında, Göztepe'den teklif aldığında kendisini çok özel hissettiğini ve yaptığı araştırmalarda kulüpten çok etkilendiğini belirtti.
Göztepe'ye transfer olmak için büyük çaba gösterdiğini ve doğru bir karar verdiğini aktaran Lourency, şunları kaydetti:
"Burada bulunmaktan çok mutluyum, bir an önce taraftarımızın önünde takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Takımın projelerinin yanında taraftarlarımızla birlikte olmak çok mutluluk verici olacak."
Lourency, gerek defansif gerekse ofansif olarak her zaman takım oyuncusu olmaya çalıştığını belirterek, "Sonuçlara bağlı olmaksızın takımım için en iyisini ortaya çıkarmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.
Futbola başladığı Chapecoense takımının yaşadığı uçak kazasında birçok arkadaşının vefat ettiğini ve bu isimlerin kendisine çok katkı verdiğini bildiren Lourency, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her nerede olursa olsunlar burada olmamı ve futbolumu göstermemi çok isteyecek insanlardı. Bu anlamda çok mutluyum, onları her anımda hatırlıyorum. Beni ileriye taşıyıp, daha da iyi olmamı istiyorlardı, tüm çabalarımın içinde onlara da bir pay var."
Lourency, karantina süreciyle hazırlık kampının bir süresini kaçırmasına rağmen Afyonkarahisar kampıyla takıma adapte olmaya başladığını bildirdi.
Takımda çok üst düzey futbolcuların yer aldığını belirten Lourency, şunları kaydetti:
"Ben de onlarla takımımız için en iyisini vermeye çalışacağım. Buraya gelmeden önce takımla ilgili gördüğüm videolarda taraftarımız çok dikkatimi çekti. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızın fanatikliği videolardan bile çok belli oluyordu. Onlarla ilk buluşmamız için şimdiden çok heyecanlıyım. Stadımızı gezme fırsatım oldu. Çok güzel ve enerjisi çok pozitif olan bir stadımız var. Bir an önce Göztepe formasını giymek ve Göztepe formasıyla çok iyi bir sezon geçirmek istiyorum."
Lourency, açıklamasını "Göz Göz Göztepe" sloganıyla tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!