Kırklareli'ndeki Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarını ziyaret eden yerli ile yabancı turistler, kano kullanma heyecanı yaşıyor.

AA'nın haberine göre temiz havası ve doğal ortamlarıyla insana huzur ve dinginlik veren yapıya sahip longozlar, içerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su ve 20 tür deniz balığı, 219 kuş türü barındırıyor.

Longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler Mert Gölü içerisinde kano ile gezinerek zengin floraya tanıklık ediyor.

Kano ile 1,5 kilometrelik alanda kürek çekerek, longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.

Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği longozlar, insanın zihnini dinlendiriyor.

Doğa harikalarını içinde barındıran ormanda yer yer iklim koşullarına direnen ağaçların yeşilliği, gün kırmızısı, gök mavisi ve beyaz bulutların birleştiği noktada gökkuşağı renklerini seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde içerisinde 4 gölün yer aldığı, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken longoz, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

"LONGOZ EŞSİZ GÜZELLİKLERE SAHİP"

Vali Osman Bilgin, longozların eşsiz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Son yıllarda longoz ormanlarına gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirten Bilgin, kano turizminin de geliştiğine dikkati çekti.

Mert Gölü'nde birçok yerli ve yabancı turistin kano heyecanı yaşadığını, zaman zaman da kano yarışmalarının düzenlendiğini aktaran Bilgin, "Longoz ormanları dünyada görülmesi gereken ender yerlerden biri. Longozlara gelen ve tatiline renk katmak isteyen turistlerimiz Mert Gölü çevresinde kano ile gezerek, eşsiz güzelliklere tanıklık ediyor. Biz bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz. Kano ile longozları gezmek gerçekten insana ayrı bir keyif veriyor" ifadelerini kullandı.

Vali Bilgin, kendisinin de zaman zaman longozlar da gezinerek stres attığını sözlerine ekledi.