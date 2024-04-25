Longoz Ormanları'nda açan 'göl soğanları' doğayı süsledi
Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan 'göl soğanları' doğayı süslüyor
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İlkbaharın gelmesiyle açan göl soğanları (Leucojum aestivum) tabiata renk katıyor.
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Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı bölgede yürüyüş yapanlar, göl soğanlarının doğaya kattığı güzelliğe tanıklık ediyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz toplanması yasak olan "yaz kardeleni" olarak da bilinen göl soğanı nemli ormanlık bölgelerde, dere kenarlarında ve çayırlarda yetişiyor.
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Beyaz çiçekleri ve uzun yeşil yapraklarıyla tanınıyor. Çiçekleri, yaklaşık olarak bir metreye kadar uzanabilen ince saplar üzerinde duruyor.
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