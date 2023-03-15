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Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı

Londra Metropolitan Polisi, İngiltere Başbakanı Sunak ve ailesini Hyde Park'ta tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı.

Giriş: 15.03.2023 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Londra polisi, İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı
İngiliz polisi İngiltere Başbakanı Sunak'ı uyardı
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AA

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, Hyde Park'ta köpeği tasmasız gezdirdiği için polis tarafından uyarıldı.

Londra Metropolitan Polisi, bir TikTok videosunda Sunak ve ailesinin tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu Hyde Park'ta köpeğini serbest bırakmasının yer alması üzerine açıklama yaptı.

Polisin tasmasız köpek gezdirildiğinden haberdar olduğu bilgisini paylaşan Metropolitan Polisi, "Orada bulunan bir polis memuru, bir kadınla konuşarak ona kuralları hatırlattı. Köpek tekrar tasmayla bağlandı." ifadelerini kullandı.

Ne zaman çekildiği belli olmayan videonun ardından polis, konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacağını da açıkladı.

Sunak daha önce de sosyal medya hesapları için çekilen bir videoda hareket eden araçta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı görüldüğü için ceza almıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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