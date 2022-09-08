Bu bilgilendirmeden sonra ise “Operasyon Londra Köprüsü”nün uygulanmaya başlanacağı belirtildi. 15 ülke ve 36 İngiliz Milletler Topluluğu Üyesi ülkeye bilgi verilecek.

Tarih boyunca devlet televizyonu BBC’nin haberi ilk verdiğine dikkat çekilse de ölüm haberi yayınlandıktan sonra BBC’de Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine kadar komedi programı yayınlanmayacak.

Radyo kanallarına da özel bir ışık gönderilecek ve bu sayede radyocular “uygun olmayan” müzikleri çalmayacak ve haberlere geçebilecek.