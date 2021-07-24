Örümcek Adam ortalığı karıştırdı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir markette Örümcek Adam kostümü giyen bir kişinin kavga videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Londra'nın Clapham Junction bölgesinde bir markette Örümcek Adam kostümlü kişi çalışanlara saldırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre olayda 6 kişi yaralandı, 20 yaşlarında bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatan yetkililer, beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.