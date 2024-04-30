Londra'da kılıçlı saldırgan! Birçok kişi yaralandı

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Londra'nın kuzeydoğusunda bir kişi, kılıçla sokaktan geçenlere saldırıda bulundu. İnsanların bıçaklandığına dair ihbarların ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kılıçlı saldırganı tutukladı. Polis, olayın terörle bağlantılı olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

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Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada 36 yaşındaki adamın, Hainault tren istasyonuna yakın bir bölgede saldırısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Polis, şüphelinin iki memura da saldırdığını söylerken Metropolitan Polis Müdür Yardımcısı Ade Adelekan, "Bu, ilgili kişiler için dehşet verici bir olay olmalı. Toplumun genelinin şok ve endişe içinde olduğunu biliyorum ancak toplumun geneline yönelik devam eden bir tehdit olduğuna inanmıyoruz."

Polis, olayın terörle ilgili görünmediğini ve başka şüpheli aramadığını söyledi. My statement on the incident in Hainault this morning. pic.twitter.com/rcH5gFe62g — Mayor of London (@MayorofLondon) April 30, 2024 İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Hainault İstasyonu'nda meydana gelen olayla ilgili olarak düzenli olarak bilgilendiriliyorum. Düşüncelerim olaydan etkilenenlerle birlikte." ifadelerini kullandı.