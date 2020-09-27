Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tatlısı tarifi internette sıkça araştırılıyor. İşte sizler için en kolay lokma tatlısı tarifi

Lokma tatlısı malzemeler

2 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı kuru maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için

2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Lokma tatlısı şerbeti

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Lokma tatlısı nasıl yapılır?

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu derin bir tencerede koyu bir kıvam alana kadar kaynatın. Limon suyunu da ekleyip, 2 dakika daha kaynattıktan sonra soğuması için bir kenarda bekletin.

Tatlının bir lokmalık hamurlarını hazırlamak için; unu karıştırma kabına alın. Orta kısmını açın. Kuru maya ve toz şekeri orta kısmına aktarın. Kenarlarda kalan unun üzerine tuzu şerpiştirin.

Maya ve toz şekeri, ılık su ile yumuşatın. Hamuru, orta kısımdan kenar kısımlara doğru karıştırarak yoğurmaya başlayın.

Kıvam alan hamuru ayrı bir kaba alın. Hamuru daha sonra dinlendirin.

Ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın. Bir kaşık yardımıyla aldığınız hamur parçalarını kızgın yağa bırakın. Lokma hamurunu renk alana kadar kızartın. Pişen lokmaları bekletmeden, soğumuş şerbetin bulunduğu tencereye aktarın. 5 dakika beklettikten sonra lokma tatlısı servise hazır! Afiyet olsun.