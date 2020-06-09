Kafe ve lokantalar saat kaça kadar açık? Restoran ve kafelerde son durum ne? soruları vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Haziran'da müşteri kabul etmeye başlayan Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin yeni kapanış saatleri, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte restoran ve kafelerdeki son durum...

KAFELER, LOKANATALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

1 Haziran itibari ile restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün yaptığı açıklamada "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır" diyerek yeni kuralı açıkladı.

“MÜŞTERİLER GÜVENLE LOKANTA VE KAFELERE GELEBİLİR”

İHA'nın haberine göre, Türk mutfağının son derece kaliteli ve sağlıklı bir mutfak olduğunu ifade eden Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hizmete ara veren ve bugün tekrar açılan lokanta ve kafelerde müşterilerin güvenle yemek yiyebileceğini söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran, kafe ve pastaneler genelge ile belirtilen tedbirlerle bugün yeniden açıldı. Tüm ülkede olduğu gibi İzmir’de de faaliyete geçen lokantalarda müşteriler, kolonya ve dezenfektanla karşılanırken, girişte ateşleri de ölçülüyor. Personelin maske ve siperlikle hizmet verdiği lokanta ve kafelerde servis ise eldivenle yapılıyor. Masaların arasında sosyal mesafe kurulları uygulanırken, menüler de masalarda yer almıyor.

Yaklaşık 80 günlük aradan sonra, paket servisle müşterilerine hizmet veren ya da kapalı olan 150 bin işletmenin 1 Haziran itibari ile kapılarını açtığı için mutlu olduklarını söyleyen Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, “Portakalın çamaşır suyuyla yıkandığı bir döneme geçtik. Güven kaybı var ama bulaş yemekten içmekten geçmiyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Türk mutfağı çok sağlıklı ve kaliteli bir mutfak. Müşterilerimiz bize güvensin” dedi.