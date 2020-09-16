Logan: Wolverine filmi oyuncuları kimler? Logan: Wolverine konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılı yapımı olan aksiyon türündeki film Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan Amerikan süper kahraman filmidir.

LOGAN: WOLVERİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hugh Jackman, Logan / Wolverine

Patrick Stewart, Charles Xavier l / Professor X

Richard E. Grant, Zander Rice

Boyd Holbrook, Donald Pierce

Stephen Merchant, Caliban

Dafne Keen, Laura Kinney

LOGAN: WOLVERİNE KONUSU NEDİR?

Wolverine karakterinin başından geçen son hikayeyi anlatmakta. Eski güçlerini kaybetmiş olan Wolverine artık bir kaçak durumundadır ve kendine normal bir iş bulup hayatını devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra artık Profesör X' de bakmaktadır.

Alzheimer olan Profesör X güçlerine eskisi gibi hakim olamamakta ve bu yüzden bakıma ihtiyaç duymakta. Wolverine bu gibi sorunlarla uğraşmanın yanı sıra kendi hastalığıyla da uğraşmakta.