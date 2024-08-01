Liverpool Üniversitesi'nden ilgi çeken araştırma: Kaç kişi olursanız olun pizzayı eşit parçaya ayırmak mümkün!
Liverpool Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, pizzayı kaç kişi olursanız olun eşit parçalara ayırmanın matematiksel olarak mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları, uzun süredir tartışma konusu olan bu sorunu çözmek için geometri ve kesir hesaplamalarını birleştirerek yeni bir yöntem geliştirdi. Artık arkadaşlar arasında adil bir pizza paylaşımı sağlamak daha kolay olacak!
- 1
Pizza paylaşımı konusunda her zaman adil olmak mümkün mü? Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu sorunun cevabını matematiksel bir çalışmayla buldu. Araştırma, pizzayı eşit parçalara ayırmanın doğru yöntemini keşfederek, her dilimin adil bir şekilde dağıtılabileceğini gösteriyor. Bu buluş, pizza severlerin işini oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor. İşte araştırmanın detayları!
- 2
YENİ BİR KESME YÖNTEMİ FİKRİ İLE BAŞLADI
Liverpool Üniversitesinden matematikçiler, bir pizzayı merkezden geçen doğrular ile kesmek yerine daha farklı bir geometrik tasarım geliştirdiler.
- 3
EN AZ BİR DİLİMİN MERKEZE DEĞMEMESİ ESAS ALINDI
Bu yeni dilimleme yöntemini geliştirme fikri, matematikçilerin uzun zamandır ilgisini çeken şu soru ile ortaya çıktı: “Daire şeklindeki bir pizzanın en az bir dilimi merkeze değmeyecek şekilde eşit büyüklükte dilimlere ayrılabilir mi?”
-
- 4
Daha önce bir pizzayı en az bir dilimi merkeze değmeyecek şekilde 12 eş parçaya ayırmanın mümkün olduğu gösterilmişti. Bunun için araştırmacılar pizzayı merkezinden geçen ve bir önceki doğru ile 30 derecelik açı yapan doğrularla kesmek yerine, pizzayı merkezden geçen kavisli üç eğri ile 6 eş parçaya ayırdılar.
- 5
Ardından bu parçaları da ikiye bölerek şekildeki gibi eş dilimler elde ettiler. Liverpool Üniversitesinden Dr. Joel Haddley ile doktora öğrencisi Stephen Worsley ise bu kavisli eğrilerin kullanıldığı dilimleme yöntemini herhangi bir tek sayıda kenara sahip dilimler elde etmek için geliştirdiler.
- 6
"MOZAİKLEME"
Daha sonra tek sayıda kenarı olan bu dilimleri de ikiye bölerek eş parçalar elde ettiler. Her bir dilimin ikiye bölünmesiyle birbirine eş parçalar elde ediliyor. Bir düzlemin aralarında boşluk olmadan geometrik şekiller ile kaplanmasına matematikte tesselasyon ya da mozaikleme denir.
-
- 7
Dikdörtgen taşların belirli bir kurala göre dizilmesiyle oluşan kaldırımlar bir tesselasyon örneğidir. Bir düzlemin tek tip geometrik şekil ile hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanması ise ‘’monohedral tesselasyon’’ olarak isimlendirilir.
- 8
Burada mono kelimesi bir, hedral kelimesi de şekil anlamına gelir. Bu durumda, birbirine eşit pizza dilimleri ile oluşturulan desenler ise birer monohedral tesselasyon örneğidir.
Kaynak: Tübitak