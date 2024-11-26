UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci hafta maçında Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’a konuk olacak. Eflatun-beyazlılar, yeni sezonda ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. İngiliz ekibi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Carlo Ancelotti’nin milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Peki, Liverpool - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Liverpool - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…