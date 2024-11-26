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        Haberler Bilgi Spor Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11’de mi?

        Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi 5. Hafta

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. 4 maç sonunda 6 puanla 18. sırada yer alan İspanyol devi, bu kritik maçı kazanmak istiyor. 12 puana sahip olan İngiliz ekibi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmenin peşinde olacak. Carlo Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak konusu. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte, Liverpool - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 08:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:42
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci hafta maçında Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’a konuk olacak. Eflatun-beyazlılar, yeni sezonda ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. İngiliz ekibi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Carlo Ancelotti’nin milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili kararı merak ediliyor. Peki, Liverpool - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Liverpool - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

        • 2

          LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta mücadelesinde Real Madrid, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’a konuk olacak.

          Liverpool - Real Madrid maçı, 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.

        • 3

          LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Liverpool - Real Madrid maçı, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

        • 4

          LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

          TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr

        • 5

          ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

          Leganes karşısında harika bir futbol ortaya koyan Arda Güler'in Liverpool maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İspanyol basınına göre Arda Güler yedek kulübesinde olacak.

          Liverpool karşısında iyileşirse Rodrygo oynayacak. O olmazsa Brahim Diaz ilk 11'de yer alacak. Arda Güler'in sonrada oyuna alınması bekleniyor.

        • 6

          27 KASIM ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

          20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya)

          20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya)

          23.00 Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

          23.00 PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

          23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya)

          23.00 Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika)

          23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

          23.00 Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya)

          23.00 Bologna (İtalya)-Lille (Fransa)

        • 7
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