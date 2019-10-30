Liverpool, Karius'u geri istiyor!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius için İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Liverpool'un Alman kaleciyi geri istediği ve Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanmamasının beklendiği ifade edildi. dailystar.co.uk sitesinde yer alan haberde "26 yaşındaki kaleci zaman zaman kötü günler geçirse de şu anda tecrübesi geliştikçe, yükselen bir performans gösteriyor. Alisson, kaleyi devralma konusunda rakiplerine göre çok baskın bir pozisyonda. Ancak Karius’un geri dönmesi de Jurgen Klopp’un tercih ettiği bir durum. Bu sezon Alisson’un sakatlığında Adrian seçiminin sonuçları göz önünde bulundurulmalı. Karius’un Anfield’teki sözleşmesi 2021’de bitiyor. Geri dönmesi her iki taraf için de en iyi çözüm olarak gözüküyor” ifadeleri kullanıldı.