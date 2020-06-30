İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip'in sezonun kalan 7 maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kamerunlu oyuncu bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.