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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Liverpool, Arda Güler'li Real Madrid'i devirdi: İşte gecenin sonuçları... - Futbol Haberleri

        Liverpool, Arda Güler'li Real Madrid'i devirdi: İşte gecenin sonuçları...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi. Arda Güler'in Devler Ligi'nde ilk kez 11'de başladığı maçta Real Madrid, konuk olduğu Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Kenan Yıldız'lı Juventus ise Aston Villa ile golsüz berabere kaldı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta Liverpool, geriden gelerek Monaco'yu 3-2 yendi. İşte tüm sonuçlar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.11.2024 - 01:19 Güncelleme: 28.11.2024 - 02:41
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        Liverpool, Arda'lı R. Madrid'i devirdi!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta müsabakaları tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında bu gece 9 maç yapıldı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan karşılaşmalarda 5 Türk futbolcu sahne aldı.

        Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.

        Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı.

        Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.

        Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.

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        LIVERPOOL, REAL MADRID'İ DEVİRDİ!

        Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Arne Slot'un ekibi Liverpool evinde Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid'i 2-0 mağlup etti.

        Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

        ARDA GÜLER İLK 11 BAŞLADI

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

        Carlo Ancelotti, Anfield deplasmanında ilk 11'de forma şansı verdiği Arda Güler'i 57. dakikada kenara alarak Lucas Vazquez'i oyuna aldı.

        KEREM VE ORKUN'LU BENFICA GERİ DÖNDÜ

        Carlo Ancelotti, Anfield deplasmanında ilk 11'de forma şansı verdiği Arda Güler'i 57. dakikada kenara alarak Lucas Vazquez'i oyuna aldı.

        Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta heyecanı Monaco - Benfica mücadelesiyle devam etti. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı.

        Mücadele 3-2 Benfica lehine sona erdi. Benfica, 84. dakika ve 88. dakikada bulduğu 2 golle geri dönerek maçı 2-1'den 3-2'ye getirdi. Di Maria 2 golde de yaptığı ortalarla asistin sahibi oldu.

        Milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu maçta 90 dakika forma giydi.

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        JUVENTUS VE ASTON VILLA YENİŞEMEDİ

        Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta mücadelesinde Aston Villa ve Juventus kozlarını paylaştı. Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı.

        Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Kenan Yıldız maçta 82 dakika forma giydi.

        NURİ ŞAHİN'İN EKİBİ BORUSSIA DORTMUND 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

        Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund deplasmanda Nenad Bjelica'nın yönetimindeki Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.

        Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jamie Bynoe-Gittens, 56. dakikada Ramy Bensebaini ve 90. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya): 5-1

        Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya): 1-0

        Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-0

        PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-2

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

        Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-1

        Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 2-3

        Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-0

        Bologna (İtalya)-Lille (Fransa): 1-2

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