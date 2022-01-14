Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Arsenal'i konuk etti.

Karşılaşma boyunca iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Arsenal'de Granit Xhaka, karşılaşmanın 24. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Liverpool, 20 Ocak'ta Emirates Stadı'nda oynanacak yarı finalin ikinci maçında Arsenal'e konuk olacak.