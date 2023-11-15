Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.680,38 %0,12
        DOLAR 28,6675 %0,17
        EURO 31,1210 %-0,14
        ALTIN 1.816,64 %0,48
        FAİZ 41,56 %-0,29
        GÜMÜŞ GRAM 21,47 %0,87
        BITCOIN 35.898,00 %0,88
        GBP/TRY 35,7384 %-0,11
        EUR/USD 1,0847 %-0,33
        BRENT 81,98 %-0,59
        ÇEYREK ALTIN 2.970,20 %0,48
        Haberler Ekonomi Emlak Litus İstanbul’da kasım kampanyası - Emlak Haberleri

        Litus İstanbul’da kasım kampanyası

        İş GYO ve Tecim iş birliğiyle Altunizade'de hayata geçirilen Litus İstanbul projesinde, kasım ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya başladı. Litus İstanbul'da kefilsiz, banka kredisiz, yüzde 40 peşin, 1,79 faiz oranı ve 36 ay vade imkânı sunuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Litus İstanbul'da kasım kampanyası
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş GYO’nun Tecim iş birliğiyle Altunizade’de hayata geçirdiği Litus İstanbul projesinde kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanya başlatıldı. Litus İstanbul Kasım ayı kampanyası banka kredisiz ve kefilsiz, yüzde 40 peşinat, 1,79 faiz oranı ve 36 ay vade imkânı sunuyor.

        7 blok ve 4’ü dükkân, 13’ü ofis, 98’i ise daire olmak üzere 115 bağımsız bölümden oluşan Litus İstanbul’da 2+1’den 5+2’ye kadar değişen büyüklük ve planlarda dairelerin yanında bahçeli ve dubleks daire seçenekleri de yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Habertürk Anasayfa