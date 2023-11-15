Litus İstanbul’da kasım kampanyası

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İş GYO’nun Tecim iş birliğiyle Altunizade’de hayata geçirdiği Litus İstanbul projesinde kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanya başlatıldı. Litus İstanbul Kasım ayı kampanyası banka kredisiz ve kefilsiz, yüzde 40 peşinat, 1,79 faiz oranı ve 36 ay vade imkânı sunuyor.

7 blok ve 4’ü dükkân, 13’ü ofis, 98’i ise daire olmak üzere 115 bağımsız bölümden oluşan Litus İstanbul’da 2+1’den 5+2’ye kadar değişen büyüklük ve planlarda dairelerin yanında bahçeli ve dubleks daire seçenekleri de yer alıyor.