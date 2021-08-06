Literatürde ilk! Koronanın bir etkisi daha...

Necmettin Erbakan Üniversitesi araştırmacıları, koronavirüsün gözler üzerindeki etkisine dikkat çekti. British Journal of Ophthalmology'de yayımlanan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan çalışmayla, koronavirüs geçirip, semptomları 4 haftadan uzun süren hastaların kornea tabakasındaki sinir liflerinde azalma tespit edildi.

NÖROLOJİK BELİRTİLER YAŞAYANLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Çalışmanın Covid-19 geçiren 40 hasta ve hastalığı geçirmemiş 30 kişi üzerinde gerçekleştirildiğini dile getiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülfidan Bitirgen, "40 hastanın bir kısmında uzamış Covid belirtileri vardı, bir kısmında ise yoktu. Bizim bulduğumuz çarpıcı sonuçlar, uzamış Covid belirtileri bulunanlarda tespit edildi" dedi.

Doç. Dr. Bitirgen, "Covid-19 geçirip semptomları 4 haftadan uzun süre devam eden (long Covid) hastalar üzerinde yaptığımız araştırmada, korneal konfokal mikroskopi ile kornea tabakasında (gözün saydam ön tabakası) sinir liflerinde ve hücre yoğunluklarında değişiklik olup olmadığını inceledik. Bu çalışmada Covid-19 geçirip belirtileri devam eden kişilerde özellikle de nörolojik belirtileri olanlarda yani uzun süreli tat-koku kaybı olanların, uyku sorunu, hafıza ve konsantrasyon kaybı, yorgunluk, halsizlik gibi sorunlar yaşayanların kornea tabakasındaki sinir liflerinde azalma tespit ettik. Bir de bağışıklık sistemi hücrelerinin (inflamatuar hücreler) bu sinirlerin etrafında biriktiğini ve çoğaldığını gösterdik" diye konuştu.

LİTERATÜRDE BİR İLK

British Journal of Ophthalmology'de 26 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan çalışmanın bir ilk olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bitirgen, "Çalışmamızın özelliği literatürde bir ilk olması. Dünyada ilk kez bunu biz göstermiş olduk. Bu çalışmayla Covid-19 geçiren ama semptomları devam eden kişilerin korneasındaki sinir liflerinde ve inflamatuar hücrelerinde değişiklik olduğunu saptadık. Bu olgularda tespit ettiğimiz sinir liflerindeki azalma, görme keskinliğini etkilememektedir" dedi.

"ÇALIŞMA, VÜCUDUN TÜM SİNİR LİFLERİNDE AZALMA OLDUĞUNU GÖSTEREBİLİR"

Doç. Dr. Bitirgen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mikroskopik düzeyde sinir liflerinin sayılarında azalma ve dejenerasyon tespit ettik. Bu bize; genel olarak vücudun tüm sinir liflerinde azalma olduğunu gösterebilir. Ciltte de sinir liflerinde azalma mevcut olduğu gösterilebilir ancak bunun için ciltten biyopsi alıp patolojik inceleme yapmak gerekir, bu invaziv bir işlemdir. Biz ise noninvaziv (cerrahi işlem gerektirmeyen) bir yöntem kullandık. Bu çalışmanın sonucuna göre vücuttaki tüm sinir liflerinde azalma olduğunu söyleyemeyiz, başka çalışmalarla da desteklenmesi gerekir."

Doç. Dr. Bitirgen, bu hastalarda tespit edilen göz bulgularında zamanla düzelme olup olmadığını anlayabilmek için uzun süreli takip sonuçlarını bildiren çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çalışmanın orijinali için tıklayınız