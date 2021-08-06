Korkutan açıklama! Yoğun bakımda yatanların çoğu...

İHA

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, vatandaşları aşı konusunda uyararak, "Yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu aşılanmayan hastalar" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ HASTALANMADAN GELİP AŞILARINI OLSUN"

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, pandemi sürecinin halen devam ettiğini kaydederek, hastane olarak pandemiyle mücadelede gayret göstermeye devam ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Silay, "Pandemi süreci halen devam ediyor. Şehir hastanemiz amiral gemisi hükmündedir. Hastanemiz tüm birimleriyle pandemiyle mücadelede gayret gösteriyor. Bu süreç zarfında hastanemiz yoğun çalışıyor. Bu yoğunluk içerisinde tüm personelimiz bir gayret içerisindedir. Bu gayretimizde aynı şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

"Hastanemizde şu anda koronavirüs açısından bir sıkıntı yok" diyen Silay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun böyle gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz. Bu pandemi sürecinde bilhassa şu an aşı daha ön plana çıkıyor. Biz burada görüyoruz ki, yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu aşılanmayan hastalar. Bu bize iş yükü olarak da dönecek. Bir hastamızı bile kaybetmeyi istemeyiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşı konusunda daha hassas davranıp biran önce aşılarını olmaları gerekiyor. Burada özveriyle çalışıyoruz ama biz istiyoruz ki, vatandaşlarımız hastalanmadan gelip aşılarını olsun. Pandemi süreci devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha hassas davranmalarıdır" şeklinde konuştu.