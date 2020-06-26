Literatür kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

LİTERATÜR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, literatür şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "litaratür, litaretür" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'literatür'dür.

LİTERATÜR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'edebiyat, kaynak'olan literatür sözcüğü; Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.