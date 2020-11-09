CNN Travel yazarı Lisa Morrow, Türkiye'nin en iyi 23 yemeğini kaleme aldı. Türk mutfağının en bilinen lezzetlerinden olan kebabını 'buzdağının görünen kısmı' olarak nitelendiren CNN Travel yazarı Lisa Morrow "Türkiye zengin ve çeşitli mutfağını coğrafi yapısına borçlu. Sönmüş volkanlardan oluşan verimli platolar ile düzlükler, karla kaplı dağlar ile hızla akan nehirler, zengin ve çeşitli bir tabak yaratıyor" dedi ve ekledi: