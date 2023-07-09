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        Liseli Oğuzhan, hayvanlarını otlatırken yıldırım kurbanı oldu

        Ardahan'da, ailesine ait hayvanları otlatan lise öğrencisi Oğuzhan Karataş, bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 12:53
        Liseli Oğuzhan yıldırım kurbanı oldu
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        Ardahan'ın Hanak ilçesinde, Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Karataş (15), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Okulların tatil olması sebebiyle Hanak ilçesine bağlı Börk köyündeki ailesinin yanına giden Oğuzhan Karataş, hayvanları otlatırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karataş'ı Hanak Sağlık Merkezi'ne götürdü. Karataş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Liseli Oğuzhan Karataş'ın cenazesinin bugün Börk köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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