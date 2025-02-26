Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Lise öğrencisinden orman yangınlarının büyümesini engelleyebilecek proje

        Lise öğrencisinden orman yangınlarının büyümesini engelleyebilecek proje

        TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Konya Bölge Finali ve Sergisi, ilk kez Karaman'da yapıldı. Yarışmada yer alan bir lise öğrencisinin orman yangınları için geliştirdiği yapay zeka destekli yangın erken tespit ve otomatik müdahale sistemi projesi ilgi çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise öğrencisinden orman yangınlarının büyümesini engelleyebilecek proje
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Konya Bölge Finali ve Sergisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Yarışmada en çok ilgiyi ise Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki lise 9. sınıf öğrencisi Aren Azat'ın orman yangınları için geliştirdiği yapay zeka destekli yangın erken tespit ve otomatik müdahale sistemi projesi çekti. Manavgat, Antalya ve Alanya'da meydana gelen orman yangınlardan etkilenerek bir çözüm bulmak isteyen Azat, projesinin sensörler aracılığıyla yangını erken tespit ederek, yüksek kesimlerde yerleştirilecek su tankları ya da dış beslemeli yağmur suyu ile dolabilen süzgeçli su tankları vasıtasıyla otomatik sulama başlatacağını ve tampon sistemiyle yangının yayılmasını engelleyebileceğini ifade etti.

        "YANGIN BÜYÜMEDEN ETRAFINI SARARAK KONTROL ALTINA ALACAK"

        Proje hakkında bilgi veren lise öğrencisi Aren Azat, "Manavgat, Antalya ve Alanya çevresinde son zamanlarda meydana gelen yangınlarda yaklaşık 200 bin dönüm arazinin yok olmasından dolayı böyle bir proje geliştirdik. Projenin amacı yangınları erkenden tespit etmek ve yangın büyümeden önce Turan Taktiği ile etrafını sararak yangının büyümesini önlemektir. Yangın algılandığında sistem hemen sulamayı başlatıyor ve ardından devreye giren tampon sistemi, yangının etrafında bir sınır hattı oluşturuyor. Eğer yangın nedeniyle direklerden biri yıkılırsa, tampon sistem sayesinde yangın olduğu yerde söndürülüyor. Ağaçlık alanlarda itfaiye araçlarının ulaşımı zor olabiliyor. Helikopterler müdahale ederken dökülen su havada buharlaşıyor. Biz bu projeyle ağaçlık alanlara direkler kurarak bölgenin güvenliğini sağlamayı amaçladık. Bu sistem, özellikle ulaşımın zor olduğu ağaçlık alanlarda büyük avantaj sağlayabilir" diye konuştu.

        Projeye danışmanlık yapan kimya öğretmeni Abdullah Akdeniz de, yangınlarla mücadelede bu sistemin büyük katkı sunabileceğini belirterek, "Sesimizi duyurmak istiyoruz, çünkü orman yangınları ülkemiz ve dünyamız için kanayan bir yara. Orman arazisi ve endemik türlerin korunması açısından arozözlerin giremediği yerlerde bizim bu tampon sulama sistemimizin çok etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Habertürk Anasayfa