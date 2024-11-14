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        Haberler Bilgi Yaşam Lise öğrencilerine ara tatilde ücretsiz olan müzeler hangileri? İBB Sanat Rotası müzeleri ve ziyaret tarihi, saati

        İBB Sanat Rotası projesi: Lise öğrencileri ara tatil boyunca ücretsiz müze ziyareti yapabilecek

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde olan lise öğrencileri için 'Sanat Rotası' oluşturdu. 11-15 Kasım tarihlerinde öğrenciler, onlar için belirlenen müzeleri ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek. Ziyaret sırasında öğrencilerin, öğrenci kimliğini göstermesi yeterli olacak. İşte, İBB Sanat Rotası ziyaret günleri ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 08:40 Güncelleme: 14.11.2024 - 08:40
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde olan lise öğrencilerine ücretsiz bir müze turu oluşturdu. 11-15 Kasım tarihleri arasında liseliler, her gün bir müzeyi ziyaret edebilecek. 'Sanat Rotası' projesi kapsamında sıra Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ne geldi. İşte, İBB lise öğrencileri için ücretsiz müze programı...

        • 2

          11-15 KASIM ARA TATİLDE ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER

          Lise öğrencileri 11-15 Kasım tarihinde Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Dijital Deneyim Müzesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

        • 3

          ZİYARET GÜNLERİ VE SAATİ

          11 Kasım Pazartesi, Saat 10:00 - Şerefiye Sarnıcı

          12 Kasım Salı, Saat 12:00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi

          13 Kasım Çarşamba, Saat 11:00 - Yerebatan Sarnıcı

          14 Kasım Perşembe, Saat 11:00 - Miniatürk

          15 Kasım Cuma, Saat 12:00 - Dijital Deneyim Müzesi

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