İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde olan lise öğrencilerine ücretsiz bir müze turu oluşturdu. 11-15 Kasım tarihleri arasında liseliler, her gün bir müzeyi ziyaret edebilecek. 'Sanat Rotası' projesi kapsamında sıra Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ne geldi. İşte, İBB lise öğrencileri için ücretsiz müze programı...