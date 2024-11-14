İBB Sanat Rotası projesi: Lise öğrencileri ara tatil boyunca ücretsiz müze ziyareti yapabilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde olan lise öğrencileri için 'Sanat Rotası' oluşturdu. 11-15 Kasım tarihlerinde öğrenciler, onlar için belirlenen müzeleri ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek. Ziyaret sırasında öğrencilerin, öğrenci kimliğini göstermesi yeterli olacak. İşte, İBB Sanat Rotası ziyaret günleri ve saati...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde olan lise öğrencilerine ücretsiz bir müze turu oluşturdu. 11-15 Kasım tarihleri arasında liseliler, her gün bir müzeyi ziyaret edebilecek. 'Sanat Rotası' projesi kapsamında sıra Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ne geldi. İşte, İBB lise öğrencileri için ücretsiz müze programı...
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11-15 KASIM ARA TATİLDE ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER
Lise öğrencileri 11-15 Kasım tarihinde Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Dijital Deneyim Müzesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek.
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ZİYARET GÜNLERİ VE SAATİ
11 Kasım Pazartesi, Saat 10:00 - Şerefiye Sarnıcı
12 Kasım Salı, Saat 12:00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
13 Kasım Çarşamba, Saat 11:00 - Yerebatan Sarnıcı
14 Kasım Perşembe, Saat 11:00 - Miniatürk
15 Kasım Cuma, Saat 12:00 - Dijital Deneyim Müzesi
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