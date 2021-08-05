1987 Buenos Aires doğumlu yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı iddia edildi...

BARCA'DAN AYRILIYOR...

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da Lionel Messi ile yollar ayrılıyor.

Uzun süredir Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Lionel Messi'nin İspanyol ekibiyle yolları ayrılıyor. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

LİONEL MESSİ KİMDİR?

Profesyonel futbol oyuncusu Lionel Andres Messi, Arjantin'in 3'üncü büyük şehri Rosario'da dünyaya geldi. Lionel Messi, 24 Haziran 1987 tarihinde, İtalyan kökenli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Risario, Arjantin 'de dünyaya geldi. Fabrika işçisi olan babası Jorge Messi, aynı zamanda Grandoli adlı yerel bir futbol klübünün de antrenörlüğünü yapıyordu. Babasının futbolun içinde olmasından dolayı Messi, beş yaşındayken bu yerel klüpte forma giymeye başlayarak futbol hayatına atılmış oldu.

Messi, 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda final maçı da dahil olmak üzere 6 golle gol kralı oldu. Kısa bir süre sonra Arjantin Millî Futbol Takımı'nda forma giymeye başladı. Arjantin formasıyla 2006 FIFA Dünya Kupası'na katıldı ve 2007 yılında Copa América'da ikincilik yaşadı.

Ardından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin Olimpiyat Takımı'yla altın madalya kazandı. Arjantin 2010 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenirken Messi turnuvayı 3 asistle tamamladı. Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2011 Copa América'da da mücadele etse de Arjantin, çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 09 Aralık 2012 tarihinde, Gerd Müller'in bir takvim yılı içerisinde atmış olduğu 84 gollük rekoru egale etti.



MESSİ HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?

Kariyeri boyunca birçok farklı ödüle layık görülen başarılı futbolcunun, kazandığı belli başlı ödüller şunlar oldu:

MESSİ'NİN ÖDÜLLERİ

2009, 2010, 2011, 2015, 2019 "Ballon D'or Altın Top Yılın En İyi Erkek Futbolcusu"

2006, 2007, 2008 "Fıfa Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball"

2011, 2015 "Avrupa'nın En iyi Futbolcusu"

2014 Dünya Kupası Ve 2015 Copa America'da "Turnuvanın En İyi Oyuncusu"

Çeşitli turnuvalarda 19 kez "Gol Kralı" ünvanı.

"2009 FIFA Yılın Futbolcusu"

2009, 2011, 2014 FIFA "Dünya Kupası Altın Top Ödülleri"

6 kez "Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü"

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