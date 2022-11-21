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Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı: "Bu benim son şansım" - Dünya Kupası Haberleri

Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı: "Bu benim son şansım"

2022 Dünya Kupası'ndaki performansı merakla beklenen Arjantinli süperstar Lionel Messi, Suudi Arabistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. 35 yaşındaki yıldız, kariyerinin son Dünya Kupası'nı oynayacağını belirterek, "Büyük hayalimi gerçekleştirmeye çalışacağım" dedi.

Giriş: 21.11.2022 - 19:24 | Güncelleme: ABONE OL
Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı:

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin'de performansı merakla beklenen Lionel Messi, 22 Kasım Salı günü oynayacakları Suudi Arabistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na sakat geldiği iddia edilen 35 yaşındaki yıldız, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sorunum yok. Dünya Kupası'na çok iyi geliyorum" dedi.

"BU TAKIM BANA 2014'Ü HATIRLATIYOR"

Bu turnuvanın kariyerindeki son Dünya Kupası olacağının altını çizen Messi, "Bu Dünya Kupası benim için özel çünkü muhtemelen son olacak. Büyük hayalimi gerçekleştirmeye çalışacağım. Bu takım bana 2014'teki kadroyu hatırlatıyor. Çok benzer güçte bir takımdı. Sahada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Buraya da harika bir formla gelmek harika bir şey ve güven veriyor" diye konuştu.

Birçok futbolseverin Arjantin'i desteklediğinin sorulması üzerine ise Messi şu ifadeleri kullandı:

"Arjantinli olmayan insanların benim için Arjantin'i desteklemesi harika, minnettarım. Suudi Arabistan karşılaşması öncesi takım arkadaşlarıma Dünya Kupası deneyiminden keyif almalarını söyleyeceğim çünkü onların yaşında ben keyif almıyordum"

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