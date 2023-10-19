Lionel Messi'den ayrılık iddialarına yanıt: Sıfırdan başlamak...
ABD MLS Ligi'nde Inter Miami forması giyen Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, kiralık olarak Suudi Arabistan veya Barcelona'ya gideceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
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Kariyerini ABD MLS Ligi takımlarından Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Arjantin Milli Takımı formasıyla Peru'ya karşı oynadıkları maçta 2 gol atarak 'yaşlanmadığını' gösteren 36 yaşındaki yıldız, son dönemde Inter Miami'den ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
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Inter Miami'nin MLS'te play-off'a kalamaması nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca maça çıkamayacak olan Messi'nin, kiralık olarak Suudi Arabistan veya Barcelona'ya gideceği gündeme gelmişti.
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Bu iddialara yanıt veren Arjantinli efsane, "Ocak ayında, sezon öncesi hazırlık yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için tekrar Miami'ye döneceğim." dedi.
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Messi sezon başında transfer olduğu Inter Miami'de 13 resmi maçta takımına 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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REKOR KIRDI!
Öte yandan Messi, bu kez Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde kırdığı rekorla gündeme geldi.
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Messi, ülkesi Arjantin'in Peru'yu 2-0 yendiği maçta 32 ve 42'nci dakikalarda kaydettiği 2 golle takımını galibiyete taşıdı.
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Yıldız oyuncu, Peru'ya attığı gollerle Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde toplam 31 gole ulaştı ve Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru geride bıraktı.