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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Lionel Messi'den ayrılık iddialarına yanıt: Sıfırdan başlamak... - Futbol Haberleri

        Lionel Messi'den ayrılık iddialarına yanıt: Sıfırdan başlamak...

        ABD MLS Ligi'nde Inter Miami forması giyen Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, kiralık olarak Suudi Arabistan veya Barcelona'ya gideceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:17
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        • 1

          Kariyerini ABD MLS Ligi takımlarından Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Arjantin Milli Takımı formasıyla Peru'ya karşı oynadıkları maçta 2 gol atarak 'yaşlanmadığını' gösteren 36 yaşındaki yıldız, son dönemde Inter Miami'den ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

        • 3

          Inter Miami'nin MLS'te play-off'a kalamaması nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca maça çıkamayacak olan Messi'nin, kiralık olarak Suudi Arabistan veya Barcelona'ya gideceği gündeme gelmişti.

        • 4

          Bu iddialara yanıt veren Arjantinli efsane, "Ocak ayında, sezon öncesi hazırlık yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için tekrar Miami'ye döneceğim." dedi.

        • 5

          Messi sezon başında transfer olduğu Inter Miami'de 13 resmi maçta takımına 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

        • 6

          REKOR KIRDI!

          Öte yandan Messi, bu kez Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde kırdığı rekorla gündeme geldi.

        • 7

          Messi, ülkesi Arjantin'in Peru'yu 2-0 yendiği maçta 32 ve 42'nci dakikalarda kaydettiği 2 golle takımını galibiyete taşıdı.

        • 8

          Yıldız oyuncu, Peru'ya attığı gollerle Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde toplam 31 gole ulaştı ve Luis Suarez'e ait 29 gollük rekoru geride bıraktı.

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