'Türk müziğine hasta olmayan tek bir millet yok!'

Geçtiğimiz akşam Yeşilköy'deki bir mekanda sahne alan Linet, konser için sarı taşlı bir tulum giymeyi tercih etti.
"İNSANLARIN KALBİNDE TAHT KURMAK KOLAY DEĞİL"
'Hatıram Olsun' adlı şarkı ile dinleyicilerini selamlayan ünlü sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde hayranlarının "Maşallah!" yorumlarına "Biliyorsunuz bu 'maşallah, inşallah' tamamen enerjiyle alakalı bir şey. Sizden aldığım öyle güzel bir enerji var ki benim uçmamam imkansız. Güler yüz, iyi niyet her kapıyı açar. Yaşadık gördük çok şükür. İnsanların kalbinde taht kurmak kolay bir iş değil. Bu gece geldiğiniz için çok teşekkür ederim." sözleriyle karşılık verdi.
HEM İSRAİL HEM DE TÜRKİYE'DE YENİ ŞARKI MÜJDESİ
"Şarkıları benim sesimden, benim yorumumdan dinlemek farklı bir lezzet oluşturuyor. Her şarkımı zevk olarak söylüyorum." diyen Linet, daha sonra "Hem İsrail'de hem de Türkiye'ye yeni şarkılar yolda... Türk müziğini sunmak, takdim etmek o kadar büyük gurur ki size anlatamam. Hastalar bize... Türk müziğine hasta olmayan bir millet gösterin bize. Az kalsın Eurovision'a gidiyorduk ama olsun biz zaten kazandık." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE YILLARIMI GEÇİRDİM"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için "XFactor" yarışmasına katılan Linet, son durum hakkında bilgi vermişti.
Üçüncü tura kaldığını açıklayan şarkıcı, "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail’de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye'de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail’i temsil ediyorum." demişti.
"TARAFTARLIK İŞİNİ SEVMİYORUM"
Türkiye'den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, sözlerini, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail’i temsil ederim, sonraki sene Türkiye’yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek." şeklinde noktalamıştı.
İSRAİL'İ SALLAMIŞTI
Geçtiğimiz yıl ekim ayında koronavirüsü atlatan Linet, ayağının tozuyla Eurovision'da temsil etmek istediği İsrail'e giderek, seçmelerin yapıldığı XFactor yarışma katılmıştı. Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı, performansıyla jüri üyelerini adeta büyülemiş ve bir sonraki tura geçmeye hak kazanmıştı.
Linet, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söylemişti. Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışlamıştı.
"XFactor" yarışmasında Linet dışında Türk kökenli İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban da yer almıştı.
İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN MESAJ
İsrail Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk kökenli İsrailli şarkıcılar Linet ve Sapir Saban @Eurovision 2022'de İsrail'i temsil etmek için XFactor yarışmasına katıldı. Türkiye'de de çok sevilen ünlü şarkıcı Linet Türkçe ve İbranice performansı ile bir sonraki tura geçmeye hak kazandı." ifadelerine yer verilmişti.
Türkiye, 2013'ten beri katılmadığı Eurovision'a katılmıyor.
LİNET HAKKINDA
Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.
2003 yılında İsrail'de "Different Woman" adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkanı açarak ticaret işine de atılmıştır.
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