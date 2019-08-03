Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Bir bayan arkadaşı ile birlikte trafikte gazetecilere yakalanan sanatçı, "Tam 1 saattir 50 metre ilerleyebildim, trafik zamanımızdan çok çalıyor" dedi.

Yoğun bir konser takvimi olduğunu belirten Linet, "İnşallah güzel konserlerim olacak, çok sıkı bir şekilde hazırlanıyorum" dedi.