28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü şarkıcı Linet, Kuzguncuk'ta bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Linet sahnede giydiği göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kırmızı ve gri sahne kıyafetleriyle yine iddiasını ortaya koydu.
"BENİM FAVORİM CAN DA KIVANÇ DA DEĞİL"
Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, Can Yaman hakkında açıklamalarda bulundu. Linet, Yaman için, "Çok iyi biri yolu açık olsun. Güzel işlere imza atıyor. Kıvanç da, Can da yetenekli ama benim favorim Şener Şen ve Halit Ergenç gibi usta sanatçılar" açıklamasında bulundu.
"HADİSE İLE AKRABA DEĞİL AİLE AHBABIYIZ"
Hadise'nin Belçika'dan akrabası olduğu Zeki adındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu hakkındaki sorulara çok net bir şekilde yanıt veren Linet; "Biliyorsunuz Hadise hanımla aynı menajerle çalışıyoruz. Yazıldığı gibi yakın akraba değil aile ahbapları demek daha doğru olur." dedi.
Linet, parmağındaki tektaş yüzüğü işaret ederek, "Bu yüzüğe iyi bakın kendim aldım ve kendi aldığım tektaşı takıyorum ama bir gün bu kendi aldığım yüzük yerine başka bir tektaş görürseniz bu size işaret olsun hayatında yeni biri var diyebilirsiniz" diye espri yaptı.
"AŞK YAŞARSAM TUTAR ELİNDEN ÇIKARIM"
Aşk haberlerini yalanlayan Linet, "Aşk yaşadığım iddia edilen beyefendi benim çok yakın arkadaşımdır. Aramızda olmayan bir durum böyle yansıtıldı ama ben daha fazla kadın arkadaşlarım yerine erkek arkadaşlarımla sohbet etmeyi normal arkadaşlık yapmayı tercih eden biriyim. Artık korkar oldum normal arkadaşlarımla dışarıya çıkmaktan hakkımızda aşk haberleri çıkacak diye. Ben gerçekten bir gün biriyle aşk yaşarsam elinden tutar çıkarım" dedi.
Linet kendisini izlemeye gelenler arasında olan ünlü sanatçı Rober Hatemo’yu sahnesine davet ederek birlikte düet yaptı.
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