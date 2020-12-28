Lineer Tanımı:

Lineer kelimesinin anlamı; doğrusal bir tasarım ve bununla ilgili olan çizgiler olarak tanımlanır. İlgili veya temsile göre çizgiler, doğrusal boyutlar, uzatılmış ya da düzenlenmiş bir hat veya bir doğrusal dizi olarak ifade edilen lineer, doğrusal ölçü için uzunluk anlamına da gelir.

Lineer Nedir TDK:

Lineer kelimesinin TDK anlamı da doğrusal çizgiler ile ilgili olan demektir. Lineer bir matematik terimi olarak doğrusal tanımı için kullanılır. Lineer denklem (doğrusal denklem).

Lineer Örnek Anlatımı:

Düz bir çizgiye benzeyen; sadece bir boyuta sahip (uzunluk).Bir grafik üzerine çizildiğinde, eğri yerine düz bir çizgi izleyen denklem, doğrusal işlev ve doğrusallık olarak adlandırılır. Çizgisel tanımı ile karıştırılmamalıdır.

Doğrusal bir ilişki iki değişken kümesi arasındaki ilişkiyi bir çizgi ile temsil edebileceğiniz anlamına gelir (“doğrusal” kelimesi lineer, kelimenin tam anlamıyla “bir çizgi” anlamına gelir). Başka bir deyişle, grafikteki doğrusal bir çizgi, eğri içermeyen düz bir çizgi görebileceğiniz yerdir.

Bir grafikteki düz bir çizgi soldan sağa doğru yukarı hareket ederse, pozitif bir doğrusal (lineer) ilişki vardır. Sabit bir artış oranı gösterir.

Grafikteki düz bir çizgi soldan sağa doğru aşağı hareket ederse, negatif doğrusal (lineer) bir ilişki vardır. Sabit bir azalma oranı gösterir.

Lineer Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bu lineer fonksiyonu birinci sırada yer alıyor.

Lineer denklemini pozitif olarak ilişkilendirmek istiyorum.