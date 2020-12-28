Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerNedir

Lineer ne demektir?

Lineer ne demek, lineer tanımı ve anlamı nedir, lineer nedir TDK, lineer örnek anlatımı nasıldır,  lineer kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz

28.12.2020 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Lineer ne demektir?

Lineer Tanımı:

Lineer kelimesinin anlamı; doğrusal bir tasarım ve bununla ilgili olan çizgiler olarak tanımlanır. İlgili veya temsile göre çizgiler, doğrusal boyutlar, uzatılmış ya da düzenlenmiş bir hat veya bir doğrusal dizi olarak ifade edilen lineer, doğrusal ölçü için uzunluk anlamına da gelir.

Lineer Nedir TDK:

Lineer kelimesinin TDK anlamı da doğrusal çizgiler ile ilgili olan demektir. Lineer bir matematik terimi olarak doğrusal tanımı için kullanılır. Lineer denklem (doğrusal denklem).

Lineer Örnek Anlatımı:

Düz bir çizgiye benzeyen; sadece bir boyuta sahip (uzunluk).Bir grafik üzerine çizildiğinde, eğri yerine düz bir çizgi izleyen denklem, doğrusal işlev ve doğrusallık olarak adlandırılır. Çizgisel tanımı ile karıştırılmamalıdır.

Doğrusal bir ilişki iki değişken kümesi arasındaki ilişkiyi bir çizgi ile temsil edebileceğiniz anlamına gelir (“doğrusal” kelimesi lineer, kelimenin tam anlamıyla “bir çizgi” anlamına gelir). Başka bir deyişle, grafikteki doğrusal bir çizgi, eğri içermeyen düz bir çizgi görebileceğiniz yerdir.

Bir grafikteki düz bir çizgi soldan sağa doğru yukarı hareket ederse, pozitif bir doğrusal (lineer) ilişki vardır. Sabit bir artış oranı gösterir.

Grafikteki düz bir çizgi soldan sağa doğru aşağı hareket ederse, negatif doğrusal (lineer) bir ilişki vardır. Sabit bir azalma oranı gösterir.

Lineer Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Bu lineer fonksiyonu birinci sırada yer alıyor.
  • Lineer denklemini pozitif olarak ilişkilendirmek istiyorum.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yaşamaz denilen bebek taburcu oldu
Yaşamaz denilen bebek taburcu oldu
Mutasyona uğrayan virüsle ilgili tedirgin eden açıklama
Mutasyona uğrayan virüsle ilgili tedirgin eden açıklama
İstanbul'da depremin şiddetiyle ilgili olay açıklamalar
İstanbul'da depremin şiddetiyle ilgili olay açıklamalar
Nişanlandılar... İlk kare geldi!
Nişanlandılar... İlk kare geldi!
"Değişmeye karar verdiğim fotoğraf"
Serengil'den üzücü haber
Serengil'den üzücü haber
"Nefesim, şansım oğlum"
Sanayicinin tahmini yüzde 20 artış
Sanayicinin tahmini yüzde 20 artış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X