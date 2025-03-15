Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Linçler ve Dudaklar' Fişekhane'de

        'Linçler ve Dudaklar' Fişekhane'de

        Halil Babür'ün yazıp yönettiği, İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile desteklenen 'Linçler ve Dudaklar' oyunu, 17 Nisan'da İstanbul Fişekhane'de tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıra dışı bir oyun: 'Linçler ve Dudaklar'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaşamı yalnızca akıl üzerinden tasarlayıp haklı olmayı bekleyenlerin hikâyesini olağanüstü bir sürükleyicilikle anlatan, ödüllü oyuncu/yazar Halil Babür’ün sinematografik rejisiyle sıra dışı bir oyun izleme deneyimi vadeden “Linçler ve Dudaklar”, sahnelenmeye devam ediyor. Yapımcılığını Dolkun Production, Free Stage, Biletinial ve BetaLand’ün üstlendiği, İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile de desteklenen “Linçler ve Dudaklar”, 17 Nisan’da Fişekhane’de İstanbul seyircisiyle buluşacak.

        REKLAM

        Eskimek ve uyum sağlamak temalarını üzerine odaklanan eser, yazar Halil Babür’ün deyimiyle “kimsenin ve hiçbir şeyin sözcüsü olmayanların nerede barınacakları sorusunun, kendi kendiliğin melankolisinin ve sıradanlıktan duyulan memnuniyetin kaynağını” arıyor.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        OYUNUN KONUSU

        İncelikli bir yazardan bayağı bir internet fenomenine dönüşen Cemal, kendini ve çevresindekileri sözde aykırı fikirleriyle mahvederken komşularını bir türlü kentsel dönüşüme ikna edemediği eski bir binada, babasına ait eşyalarla dolu bir evde hayatın gerçekleriyle başa çıkmaya çalışmaktadır. ‘‘Keşke iyi bir roman yazmak yerine iyi bir evlat olsaydın Cemal. Babanı üzmeseydin, abini kırmasaydın, anneni daha sık arasaydın. Haklı olmak yerine mutlu olsaydın azıcık. Selinler, Leylalar, Recepler, kentsel dönüşümler, sokak hayvanları filan senin neyine? Kimsenin canını sıkmasaydın, sinir uçlarına dokunmasaydın. Sustursaydın şu kafandaki Cemal, uslu dursaydın...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fişekhane
        #Halil Babür
        #İKSV
        #Linçler ve Dudaklar
        #tiyatro
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        2025'in ilk dolunayı
        2025'in ilk dolunayı
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Habertürk Anasayfa