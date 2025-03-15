'Linçler ve Dudaklar' Fişekhane'de

Yaşamı yalnızca akıl üzerinden tasarlayıp haklı olmayı bekleyenlerin hikâyesini olağanüstü bir sürükleyicilikle anlatan, ödüllü oyuncu/yazar Halil Babür’ün sinematografik rejisiyle sıra dışı bir oyun izleme deneyimi vadeden “Linçler ve Dudaklar”, sahnelenmeye devam ediyor. Yapımcılığını Dolkun Production, Free Stage, Biletinial ve BetaLand’ün üstlendiği, İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ile de desteklenen “Linçler ve Dudaklar”, 17 Nisan’da Fişekhane’de İstanbul seyircisiyle buluşacak.

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Eskimek ve uyum sağlamak temalarını üzerine odaklanan eser, yazar Halil Babür’ün deyimiyle “kimsenin ve hiçbir şeyin sözcüsü olmayanların nerede barınacakları sorusunun, kendi kendiliğin melankolisinin ve sıradanlıktan duyulan memnuniyetin kaynağını” arıyor.

Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

OYUNUN KONUSU

İncelikli bir yazardan bayağı bir internet fenomenine dönüşen Cemal, kendini ve çevresindekileri sözde aykırı fikirleriyle mahvederken komşularını bir türlü kentsel dönüşüme ikna edemediği eski bir binada, babasına ait eşyalarla dolu bir evde hayatın gerçekleriyle başa çıkmaya çalışmaktadır. ‘‘Keşke iyi bir roman yazmak yerine iyi bir evlat olsaydın Cemal. Babanı üzmeseydin, abini kırmasaydın, anneni daha sık arasaydın. Haklı olmak yerine mutlu olsaydın azıcık. Selinler, Leylalar, Recepler, kentsel dönüşümler, sokak hayvanları filan senin neyine? Kimsenin canını sıkmasaydın, sinir uçlarına dokunmasaydın. Sustursaydın şu kafandaki Cemal, uslu dursaydın...