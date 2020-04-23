Hafif bir lezzet arıyorsanız bu tatlı tam size göre, limonun mayhoş tadıyla buluşması ve yaz mevsimini anımsatan bu lezzet gönlünüze taht kuracak. Limonlu etimek tatlısı günlerinizin yıldızı olmaya geliyor.

Limonlu Etimek Tatlısı Malzemeler;

1 paket Etimek

Şerbeti için:

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

Muhallebi için:

1 litre süt

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Limonlu Sos:

2 su bardağı limon suyu

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı şeker

Renk katmak için zerdeçal çay kaşığının ucuyla

Limonlu Etimek Tatlısı Nasıl Yapılır?

Öncelikle tatlının şerbetini yapıyoruz.

Su ve şekeri karıştırıp kaynaması için bırakıyoruz.

Kısık ateşte 15-20 dakika kaynatmak yeterli olacaktır.

Dikdörtgen bir borcama etimek ekmeklerini diziyoruz.

Biraz dinlendirdiğimiz şerbeti ekmeklerin üzerine kepçe yardımıyla gezdiriyoruz.

Şerbeti çekmesi için kenara alıp muhallebiyi hazırlamaya başlıyoruz.

Vanilya ve tereyağı hariç tüm muhallebi malzemelerini karıştırıyoruz. Koyulaşana kadar muhallebiyi karıştırıyoruz.

Tereyağı ve vanilyayı ekleyip biraz karıştırıyoruz.

Biraz ılıklaşan muhallebiyi etimeklerin üzerine döküyoruz.

İşlem bittikten sonra etimekleri buzdolabına koyalım.

Limonlu sosu hazırlamak için hazırlıklara başlayalım.

Tüm malzemeleri tencereye alıp koyulaşana kadar pişirelim.

Muhallebili karışımın üzerine limonlu sosu döküp tekrar buzdolabına koyalım.

1-2 saat dinlendikten dilimleyerek servis edelim.