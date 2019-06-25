Sıcak yaz günlerini ev yapımı limonata tarifleriyle taçlandırmaya ne dersiniz? Yaz meyvelerini kullanarak hazırlayacağınız limonata tarifleri ferahlamanıza yardımcı olacak! Peki doğal limonata nasıl yapılır? İşte içinizi ferahlatacak limonata tarifleri!

Çocukluktan beri yaz aylarının vazgeçilmez tatları vardır. İşte sıcak yaz günlerini ev yapımı doğal limonatayla taçlandırmak da bu alışkanlıklardan biri. Peki doğal limonata nasıl yapılır? Limonatayı farklı meyvelerle zenginleştirmek mümkün mü? İşte ev yapımı 5 farklı limonata tarifi!

FESLEĞENLİ LİMONATA MALZEMELER

10 adet limonun suyu

1 su bardağı şeker

1 limon kabuğu rendesi

8-9 dal taze fesleğen

6 bardak içme suyu

FESLEĞENLİ LİMONATA NASIL YAPILIR?

Taze fesleğeni ve şekeri elinizle yoğurun. Fesleğenin iyice suyunu vermesini bekleyin. Üzerine 6 bardak içme suyunu ve limon suyunu ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın. Fesleğen kabuklarını kasenin içinden alın. Limonata size fazla ya da az şekerli gelirse su miktarında oynamalar yapabilirsiniz.

KARPUZLU LİMONATA MALZEMELER

2 dilim karpuz

5 adet limonun suyu

3 bardak içme suyu

Arzuya göre yarım bardak şeker

KARPUZLU LİMONATA NASIL YAPILIR?

Bir dilim karpuzu püre haline getirin. Bir su bardağı limon suyu ve şekerle birlikte sürahiye alın. Üzerine içme suyunu ilave edin. Servisinizi küp küp doğradığınız karpuz dilimleriyle zenginleştirmeyi ihmal etmeyin. Limonata size fazla ya da az şekerli gelirse su miktarında oynamalar yapabilirsiniz.

ÇİLEKLİ LİMONATA MALZEMELER

Yarım kilo çilek

3 adet limonun suyu

1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

5 adet nane yaprağı

ÇİLEKLİ LİMONATA NASIL YAPILIR?

Çileği püre haline getirin. Limon suyu ve toz şekeri çilek püresine ilave edin. Şeker eriyinceye kadar malzemeleri iyice karıştırın. Son olarak suyu ekleyin. Çilekli limonatanızı nane yaprağıyla süsleyerek servis edin. Limonata size fazla ya da az şekerli gelirse su miktarında oynamalar yapabilirsiniz.

PORTAKALLI LİMONATA MALZEMELER

2 adet portakal

2 adet limon

5 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı toz şeker

10 su bardağı su

10 yaprak taze nane

PORTAKALLI LİMONATA NASIL YAPILIR?

Kasenin içerisine su ve şekeri ekleyin. Şeker eriyinceye dek karıştırın. Üzerine portakal ve limon suyunu ilave edin. Son olarak balla birlikte malzemeleri iyice karıştırın. Limonatayı bir sürahiye alın. Taze nanelerle süsleyin. Limonata size fazla ya da az şekerli gelirse su miktarında oynamalar yapabilirsiniz.

YAZ MEYVELİ LİMONATA MALZEMELER

2 adet şeftali

4 adet kayısı

1 çay bardağı toz şeker

3 adet limon

5 su bardağı su

YAZ MEYVELİ LİMONATA NASIL YAPILIR?

Şeftali ve kayısıları blender'dan geçirin. İçerisine limon suyu, toz şeker ve suyu ilave edin. Limonata size fazla ya da az şekerli gelirse su miktarında oynamalar yapabilirsiniz.