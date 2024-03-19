Lily Allen'in dönüşü muhteşem olabilir!

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İngiliz şarkıcı Lily Allen'in, katıldığı podcast yayınında çocukları hakkında söylediği söz çok tartışıldı: Çocuklarım kariyerimi mahvetti!

Kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine inandığını ve kendisinin de bir seçim yaptığını söyleyen iki çocuk annesi şarkıcının sözleriyle şöyle bir geçmişe döndük.

Nil Karaibrahimgil'in henüz bekarken yazdığı şarkısındaki "Çocuk da yaparım kariyer de" sözlerini hatırladık. Şarkıda kalmayıp annelik ve kariyer üzerine her konuşmamızda bir şekilde konuyu bağladığımız o sözleri...

Lily Allen'in 12 yaşında Ethel Mary ve 11 yaşında Marnie Rose adlarında iki kızı var. "ÇOCUKLARIM KARİYERİMİ MAHVETTİ" Ne demişti tam olarak Lily Allen? "Çocuklarım kariyerimi mahvetti. Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler. İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahibi olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası, olamazsınız. Bazı insanlar kariyerlerini çocuklarına tercih ederler ve bu onların seçimidir. Ancak ailem, ben küçükken pek hayatımda yoktu ve bunun bende kendi çocuklarımla tekrarlamak istemediğim bazı kötü yaralar bıraktığını hissediyorum." REKLAM Allen’nin babası bir aktör, annesi ise bir film yapımcısıydı. Bir dönem olaylı eğlenceleriyle gündem olan, 2011'de Sam Cooper ile yaptığı evlilikten Ethel ve Marnie adında iki kızı olduktan sonra anneliğini ön plana alan şarkıcı aslında "Çocuklarım kariyerimi mahvetti" sözüyle ileride çocuklarını üzecek olumsuz bir çıkış yapmış gibi görünse de aslında çocuklarını kariyerine tercih ettiğini anlatmaya çalışıyordu.

"HEM ÇOCUK HEM KARİYER YAPAMAZSINIZ!" "İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahibi olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü olamazsınız" diyerek Allen kucağımıza nur topu gibi bir tartışma konusu bıraktı. Biz, çocuğu ya da kariyeri tercih etmenin sabah 9, akşam 6 çalışan kadınların kaderi olduğunu düşünürken, sanat dünyasında da işlerin düşündüğümüz kadar kolay olmayabileceği gerçeğiyle yüzleştik.

ESNEK ÇALIŞILAN İŞLERDE DE BASKI AYNI Moda, oyunculuk, müzik gibi, çalışma koşulları nispeten daha esnek olabilen, kadınların ofis çalışanlarına göre daha rahat kendi planlarını yapabildiği iş alanlarında çocukla kariyer arasında seçim yapmak zorunda kalınması biraz garipsenebilir. İtiraf edelim, Lilly Allen bu konuda ezberimizi bozdu. İş alanı fark etmeksizin müthiş bir baskı altında kadınlar; kariyer mi, annelik mi… REKLAM BİTMEYEN VİCDAN AZABI Farkında mısınız, etrafımız mutsuz kadınlarla dolu… Bir kısmı çocuk doğurduktan sonra işini bırakıp bir süre sonra bıraktığı işi yerinde bulamayan, çocuğu artık işe dönmesine engel olmayacak yaşa gelse bile artık kendine iş dünyasında yer bulamayan kadınlar... Diğer kısmı, bu satırların sahibinin de içinde bulunduğu durumu anlatan, anne olduktan sonra işini bırakmayıp 'hem çocuk hem kariyer yapan' ama anneliğini sürekli sorgulayan, işten arta kalan tüm zamanını çocuğuna vakfetmek konusunda didinen kadınlar... Çünkü bu grupta kendine zaman ayırmak büyük bir vicdan azabı konusu.

Toplum baskısı öyle büyük ki, kadınlar ‘mükemmel olma’ ve her şeyi dört dörtlük yapabileceklerini kanıtlama konusunda takıntılı davranabiliyorlar. Ama dürüst olalım, bu mümkün değil. Çocuğun ana bakıcısı sizseniz, çocuk bakımı konusunu güven duyarak paylaşabileceğiniz biri yoksa hayatınızda, kariyerden fedakarlık yapmak kaçınılmaz olabiliyor. Konunun diğer tarafı da kariyer ve annelik arasında sıkışıp kalan biz kadınların yetiştirdiği çocuklar… Kız çocuklarına anne olmakla kariyer yapmak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklarını söylemek ne kadar zarar verici! Aynı şekilde erkek çocuklarına da ileride eşleri doğum yaptığında eşlerinden beklenenin kariyerlerini rafa kaldırmaları olduğunu, erkeklerin ise kariyerinin daha önemli olduğunu söylemek ayrımcılığın en net ifade biçimi. REKLAM ‘İdeal çalışan’ın kendini işine adamış ve başka hiçbir sorumluluğu olmayan biri olduğu imajında ​​bir değişime ihtiyaç var. Çünkü çocuğa bakmanın cinsiyetle ilişkilendirildiği ve kadının üzerine yıkıldığı bizim gibi toplumlarda, bu bakış açısı sadece erkeklere avantaj sağlıyor.

HARİKA BİR PR Dönelim Lily Allen’a… 2018'de Sam Cooper'dan boşanan şarkıcı, iki yıl sonra oyuncu David Harbour ile hayatını birleştirdi ve şimdilik annelik yapıyor sadece. Ama kariyerine dönüşü muhteşem olabilir! “Çocuklarım kariyerimi mahvetti ama bu benim seçimimdi. Kariyerimi değil, çocuklarımı seçtim” şeklinde özetlenebilecek çıkışı, kariyerine kaldığı yerden devam etmesini sağlayacak müthiş bir PR adımı olarak da düşünülebilir. Kendisi bu lafı ederken öyle planlamamış olsa bile…