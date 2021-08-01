Fransa'da Süper Kupa heyecanı bu akşam yaşanıyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Lille PSG maçı saat 21:00'de başlayacak...

LILLE PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Süper Kupa maçına sahne olacak Lille PSG maçı bu akşam 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikoné, Xeka, André, Bamba, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı

PSG: Rico, Kehrer, Danilo, Kurzawa, Gueye, Herrera, Rafinha, Bakker, Florenzi, Mbappe, Kean